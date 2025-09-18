3 Manfaat Teh Serai, Cegah Serangan Tukak Lambung

Kamis, 18 September 2025 – 08:25 WIB

jpnn.com, JAKARTA - SERAI merupakan salah satu herbal yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Perlu diketahui, bahwa serai memang dikenal sebagai obat herbal untuk mengurangi nyeri, membantu tidur, dan meningkatkan kekebalan tubuh.

Selain memiliki rasa yang nikmat, teh serai ternyata bisa menenangkan tubuh.

Sementara itu, cara termudah untuk mendapatkan manfaat serai ini dengan mencampurkannya ke dalam teh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Membantu menurunkan tekanan darah

Salah satu manfaat teh serai, yakni bisa membantu menurunkan tekanan darah.

Menurut studi pada 2012, peserta yang minum teh serai terbukti mengalami penurunan tekanan darah.

Pasalnya, teh serai tinggi kadar kalium yang bisa membantu meningkatkan produksi urine.