JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Tempe, Deretan Penyakit Ini Bakalan Ogah Menyerang

Sabtu, 21 Februari 2026 – 07:20 WIB
3 Manfaat Tempe, Deretan Penyakit Ini Bakalan Ogah Menyerang
Ilustrasi Tempe. Foto: dok for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - TEMPE merupakan makanan fermentasi kesukaan banyak orang.

Bahan dasar tempe kedelai yang difermentasi ini kaya akan berbagai kandungan gizi.

Meskipun tempe merupakan makanan yang sederhana, tetapi memiliki banyak khasiat dahsyat untuk kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan gula darah

Manfaat tempe yang pertama ialah membantu menurunkan gula darah.

Kedelai yang merupakan bahan dasar tempe mengandung isoflavon dan serat.

Kandungan tersebut mampu mengontrol kestabilan gula darah dan memperbaiki resistensi insulin.

Selain itu, bisa membantu menurunkan risiko diabetes dan juga mengandung mangan untuk membantu produksi enzim pencernaan dan membantu proses glukoneogenesis.

Ada beberapa manfaat tempe yang baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya ialah mencegah serangan asma.

