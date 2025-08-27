Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Terong, Kanker Bakalan Ogah Menyerang

Rabu, 27 Agustus 2025 – 08:02 WIB
3 Manfaat Terong, Kanker Bakalan Ogah Menyerang - JPNN.COM
Terong. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - TERONG merupakan salah satu sayuran kesukaan banyak orang.

Salah satu khasiat terong adalah sebagai menu diet bagi wanita.

Selain itu, masih terdapat manfaat penting lainnya yang bisa diperoleh wanita saat makan terong.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Cegah Kanker

Manfaat terong yang pertama ialah bisa membantu mencegah kanker.

Selain mengandung berbagai vitamin dan mineral, terong memiliki antioksidan yang tinggi.

Baca Juga:

Antioksidan adalah zat yang membantu melindungi tubuh dari kerusakan akibat paparan radikal bebas.

Sebuah studi telah menunjukkan bahwa antioksidan bisa membantu mencegah berbagai jenis penyakit kronis, seperti penyakit jantung dan kanker.

Ada beberapa manfaat terong yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah mencegah serangan kanker.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   terong  manfaat terong  Kanker  Berat Badan 
BERITA TERONG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp