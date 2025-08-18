Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Manfaat Vitamin K2, Bikin Penyakit Kronis Ini Ogah Menyerang

Senin, 18 Agustus 2025 – 08:08 WIB
3 Manfaat Vitamin K2, Bikin Penyakit Kronis Ini Ogah Menyerang - JPNN.COM
Ilustrasi vitamin. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PARA ahli kesehatan menganjurkan kita agar selalu mengonsumsi vitamin.

Salah satu vitamin yang baik untuk tulang ialah vitamin K2. Sebagian besar bentuk vitamin K2 dibuat secara alami oleh bakteri dalam usus manusia.

Suplemen juga tersedia untuk membantu meningkatkan kadar vitamin K2.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mendukung Kesehatan Tulang

Vitamin K2 telah terbukti berpotensi mendukung kesehatan tulang.

Vitamin ini membantu menciptakan tiga zat yang penting bagi kesehatan tulang, yakni karboksilase, osteokalsin, dan protein matriks Gla (MGP).

Baca Juga:

Karboksilase adalah enzim yang diperlukan untuk membuat protein yang berperan dalam pertumbuhan dan kesehatan tulang.

Osteokalsin dan MGP berikatan dengan kalsium untuk membantu membangun tulang yang kuat dan mengurangi risiko patah tulang.

Ada beberapa manfaat vitamin K2 yang ternyata baik untuk kesehatan dan bisa membantu mencegah serangan penyakit kronis ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   vitamin K2  penyakit  kesehatan tulang  Kesehatan jantung 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp