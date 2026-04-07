3 Manfaat Wortel, Wanita Pasti Suka

Selasa, 07 April 2026 – 07:52 WIB

jpnn.com, JAKARTA - WORTEL merupakan sayuran yang dikenal bisa membantu menjaga kesehatan mata.

Tidak hanya vitamin A saja, wortel juga memiliki berbagai kandungan lainnya.

Beberapa kandungan lain dalam wortel di antaranya, vitamin B1, B3, B6, dan B9.

Wortel juga memiliki kandungan kalsium, magnesium, fosfor, kalium, sodium dan zat besi di dalamnya.

Beberapa kandungan dalam wortel inilah, yang membuat wortel sangat baik untuk dikonsumsi.

Wortel yang dikonsumsi dalam keadaan mentah diketahui lebih baik karena nutrisinya tidak hilang karena direbus.

Namun, wortel yang dimasak juga memiliki kelebihan, yakni kadar karoten dalam dalam wortel tersebut bisa meningkat hingga 2 sampai 5 kali lipat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.