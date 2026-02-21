3 Manfaat Wortel yang Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka makan wortel? Rutin mengonsumsi wortel bisa memberi manfaat yang baik untuk tubuh.

Sebab, wortel memiliki banyak kandungan vitamin dan mineral, termasuk vitamin A, K, C, potasium, serat, serta kalsium dan zat besi.

Tak bisa dimungkiri, selama ini, wortel dikenal sebagai makanan yang baik untuk menjaga kesehatan mata karena mengandung banyak vitamin A.

Namun jangan salah, ternyata masih ada banyak manfaat sehat lain yang bisa didapatkan dari rutin konsumsi wortel.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan Metabolisme Tubuh

Jus wortel menjadi pilihan menu yang baik untuk kamu yang sedang melakukan diet, karena rendah kalori.

Selain itu, rutin mengonsumsi jus wortel akan membantu meningkatkan sekresi pada empedu, sehingga metabolisme dalam tubuh pun meningkat.

Peningkatan metabolisme ini akan berdampak pada penurunan berat badan.