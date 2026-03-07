Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Menu Buka Puasa Terbaik untuk Anda yang Sedang Diet

Sabtu, 07 Maret 2026 – 06:34 WIB
3 Menu Buka Puasa Terbaik untuk Anda yang Sedang Diet
Sup ayam. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang yang tetap melakukan program diet mereka meski sedang melakukan ibadah puasa.

Meskipun berpuasa dan sedang diet, Anda bisa tetap aman mengonsumsi beberapa makan lezat saat buka puasa.

Hal itu membuat kenikmatan bulan puasa juga bisa dirasakan tanpa harus takut bertambah berat badan, karena nafsu meningkat saat seharian puasa.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Ikan bakar

Ikan bakar bisa menjadi alternatif menu buka puasa. Sebab, makanan itu sangat kaya gizi dan menjadi menu terbaik saat diet.

Ikan mengandung protein, vitamin dan mineral serta asam lemak.

Baca Juga:

Jadi sangat sehat untuk Anda tanpa harus takut naik berat badannya.

2. Sup ayam

Sup ayam juga bisa alternatif menjadi menu buka puasa yang nikmat saat diet.

Ada beberapa jenis menu buka puasa terbaik bagi Anda yang sedang diet dan salah satunya ialah tentu saja ikan bakar.

