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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Minuman Detoks yang Ampuh Bakar Lemak Perut dengan Cepat

Jumat, 31 Juli 2026 – 07:17 WIB
3 Minuman Detoks yang Ampuh Bakar Lemak Perut dengan Cepat - JPNN.COM
Ilustrasi lemak perut. Foto: Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - MENGONSUMSI minuman detoks bisa membantu membakar lemak perut tanpa efek samping.

Minuman detoks hangat bisa membantu penurunan berat badan yang efektif dan mengurangi lemak perut.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Susu kunyit

Minuman detoks pertama yang bisa membantu membakar lemak perut dengan cepat ialah susu kunyit.

Hangatkan secangkir susu dan tambahkan satu sendok teh bubuk kunyit.

Aduk rata dan tambahkan sejumput lada hitam. Kunyit mengandung kurkumin, yang dikenal karena potensi sifat antiinflamasinya.

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2. Teh jahe

Seduh secangkir teh jahe hangat dengan menyeduh irisan jahe segar ke dalam air panas.

Tambahkan perasan jus lemon dan satu sendok teh madu untuk menambah rasa.

Ada beberapa jenis minuman detoks yang bisa membantu membakar lemak perut dengan cepat dan salah satunya ialah susu kunyit.

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TAGS   minuman detoks  lemak perut  teh jahe  Susu kunyit 
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