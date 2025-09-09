3 Minuman Herbal untuk Meningkatkan Kesehatan Usus

Selasa, 09 September 2025 – 08:58 WIB

jpnn.com, JAKARTA - USUS merupakan salah satu organ tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Pada bagian inilah makanan yang masuk diserap nutrisinya untuk perkembangan tubuh.

Coba bayangkan apa jadinya jika ususmu bermasalah? Seluruh tubuh akan terkena imbasnya lantaran tidak mendapat asupan nutrisi yang maksimal.

Baca Juga: Minuman Herbal Rasa Mixberry Ini Tawarkan Solusi Alami untuk Kesehatan Kewanitaan

Menjaga kesehatan usus tidak perlu menggunakan obat mahal, cukup dengan mengonsumsi beberapa minuman herbal.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Air rebusan jahe

Teh jahe sudah dikenal lama memberi manfaat pada organ pencernaan, termasuk kesehatan usus.

Baca Juga: Jaga Kesehatan Usus dengan Mengonsumsi 5 Makanan Kaya Nutrisi Ini

Dengan rutin minum air rebusan jahe, kamu akan terhindar dari sembelit hingga perut kembung.

2. Teh peppermint

Cobalah campurkan teh yang kamu minum saban hari dengan rebusan daun peppermint, dijamin kontraksi perut akan hilang dan kamu akan tidur nyenyak.