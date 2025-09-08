Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Minuman Ini Berbahaya untuk Kesehatan Hati Anda

Senin, 08 September 2025 – 09:25 WIB
3 Minuman Ini Berbahaya untuk Kesehatan Hati Anda - JPNN.COM
Minuman bersoda. Foto: AFP

jpnn.com, JAKARTA - HATI atau liver merupakan salah satu organ tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Namun, menerapkan pola gaya hidup yang tidak sehat, seperti merokok dan minum alkohol bisa menimbulkan kerusakan pada hati.

Ada beberapa jenis minuman yang berbahaya untuk kesehatan hati.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Soda

Soda merupakan salah satu minuman sumber kerusakan hati yang paling umum.

Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Canadian Journal of Gastroenterology and Hepatology, konsumsi minuman soda secara teratur berkaitan erat dengan infiltrasi lemak di hati.

Baca Juga:

Kondisi ini dikenal sebagai penyakit hati berlemak nonalkohol (NAFLD), di mana lemak menumpuk di hati, mengganggu fungsinya, dan meningkatkan peradangan.

Kandungan gula yang tinggi dan zat aditif buatan dalam soda membuat hati stres, menyebabkan penumpukan lemak, yang bisa berkembang menjadi komplikasi hati serius seiring waktu.

Ada beberapa jenis minuman yang ternyata berbahaya untuk kesehatan hati dan salah satunya ialah minuman yang mengandung gula.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kesehatan hati  minuman  Minuman berenergi  soda 
BERITA KESEHATAN HATI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp