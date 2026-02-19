Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Minuman Pengganti Kopi Saat Sahur

Kamis, 19 Februari 2026 – 04:38 WIB
Ilustrasi air kelapa. Foto: Here-Asia/Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - BULAN suci ramadan mengharuskan kita untuk melaksanakan ibadah puasa selama sebulan penuh.

Ada beberapa hal wajib yang harus kita lakukan selama bulan suci ramadan.

Salah satunya ialah sahur. Bagi Anda yang terbiasa minum kopi, sebaiknya hentikan kebiasaan tersebut saat sahur.

Pasalnya, minum kopi saat sahur akan memicu keluarnya banyak air dari tubuh.

Ini terjadi karena kafein bersifat diuretik yang bisa memicu seseorang banyak buang air kecil saat dikonsumsi.

Bagi peminum kopi yang berpuasa tentu saja ini menjadi dilema, karena meminum kopi bisa memicu dehidrasi selama berpuasa.

Namun, tidak meminum kopi dikuatirkan membuat tubuh tidak sigap dan cekatan saat bekerja.

Berikut ini beberapa alternatif minuman pengganti kopi yang bisa kamu coba selama melaksanakan ibadah puasa, seperti dilansir laman Genpi.co.

Ada beberapa jenis minuman pengganti kopi yang baik dikonsumsi saat sahur dan salah satunya ialah tentu saja teh chai.

kopi  minuman  air kelapa  teh chai 
