JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Minuman untuk Kolesterol Tinggi yang Mengganggu

Jumat, 12 Desember 2025 – 09:08 WIB
Susu kedelai. Foto dukang/123rf

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang kini menderita kolesterol tinggi. Jika Anda menderita kolesterol tinggi, maka sebaiknya kamu harus segera mengatasinya.

Kolesterol tinggi jika dibiarkan bisa meningkatkan risiko serangan beberapa penyakit berbahaya, seperti penyakit jantung.

Selain mengonsumsi obat kolesterol, suplemen penurun kolesterol, dan makanan penurun kolesterol di dalam darah, beberapa jenis minuman di bawah ini ternyata bisa membantu mengurangi kadar kolesterol.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jus delima

Jus delima merupakan salah satu minuman yang bisa membantu menurunkan kolesterol tinggi.

Kandungan antioksidan yang terdapat pada buah delima jumlahnya tiga kali lipat lebih banyak.

Antioksidan dikenal bisa memberikan perlindungan terhadap kesehatan organ jantung, termasuk menurunkan kadar LDL atau kolesterol jahat di dalam darah.

Namun, pastikan jika kamu mengonsumsi jus delima yang sehat dan tidak diberi gula tambahan.

Ada beberapa jenis minuman yang bisa membantu menurunkan kolesterol tinggi dan salah satunya ialah tentu saja jus delima.

