JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Minuman untuk Perut Rata yang Anda Impikan

Rabu, 17 Desember 2025 – 07:49 WIB
3 Minuman untuk Perut Rata yang Anda Impikan
Teh Hijau. Foto: Laman Care2

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI perut rata tanpa timbunan lemak merupakan impian setiap wanita.

Namun, godaan untuk makan dan rasa malas untuk bergerak membuat lemak tertimbun, sehingga perut menjadi buncit.

Bentuk tubuh yang ideal dan tidak buncit bisa dicapai jika kamu menerapkan pola hidup sehat, dengan mengonsumsi gizi seimbang dan rajin berolahraga.

Selain itu, Anda juga bisa mengonsumsi beberapa jenis minuman yang bisa membantu mengempiskan perut yang buncit.

Lalu, minuman apa saja yang bisa membantu meratakan perut yang buncit?

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Air lemon madu

Air lemon madu hangat sangat baik untuk dikonsumsi secara rutin setiap pagi, khususnya bagi kalian yang sedang diet.

Minuman ini bermanfaat untuk detoksifikasi serta melancarkan pencermanaan, sehingga bisa membantu menurunkan berat badan.

Ada beberapa jenis minuman yang sehat dan bergizi yang bisa membantu agar perut terlihat rata dan salah satunya ialah teh oolong.

