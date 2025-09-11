3 Minuman yang Berbahaya untuk Kesehatan Kulit
Kamis, 11 September 2025 – 08:56 WIB
jpnn.com, JAKARTA - KULIT merupakan organ terluar tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.
Banyak wanita melakukan beberapa usaha untuk merawat kulit mereka.
Namun, menerapkan pola gaya hidup yang tidak sehat bisa merusak kulit Anda.
Ada beberapa jenis minuman yang tidak baik untuk kesehatan kulit.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Minuman berkafein
Minuman mengandung kafein seperti kopi dan teh bersifat diuretik.
Artinya, minuman ini bisa menguras kelembapan dari tubuh, termasuk kulit.
Tanpa asupan air yang cukup, kulit mengalami dehidrasi sehingga tampak kusam.