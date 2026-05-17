JPNN.com - Olahraga - Moto GP

3 Momen yang Sulit Terlupakan dalam Sprint MotoGP Catalunya

Minggu, 17 Mei 2026 – 08:05 WIB
Alex MArquez (depan) dan Pedro Acosta. Foto: Evaristo Sa/AFP

jpnn.com - CATALUNYA - Alex Marquez memenangi Sprint MotoGP Catalunya di Circuit de Barcelona-Catalunya, Sabtu (16/5) malam WIB.

Adik Marc Marquez itu meraih kemenangan dengan sarat perjuangan.

Alex Marquez bersusah payah menyalip si pole sitter Pedro Acosta.

Aksi Alex menyalip Pedro itu menjadi salah satu dari tiga momen yang dipilih awak MotoGP, seperti yang ada di Instagram di bawah ini.

Momen lainnya yang akan sulit terlupakan dari Sprint MotoGP Catalunya 2026 ialah detik-detik Alex Marquez finis.

Pedro Acosta, setelah disalip Alex Marquez tak menyerah. Dia menempel dan terus memperkecil jarak hingga puncaknya hampir berbarengan finis dengan Alex.

Sprint MotoGP Catalunya 2026 melahirkan rekor finis terketat dalam sejarah sprint. Wow!

