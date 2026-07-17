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JPNN.com - Daerah

3 Nelayan Hilang Kontak di Perairan Utara Pulau Numfor belum Ditemukan, Tim SAR Terus Bergerak

Jumat, 17 Juli 2026 – 09:33 WIB
3 Nelayan Hilang Kontak di Perairan Utara Pulau Numfor belum Ditemukan, Tim SAR Terus Bergerak - JPNN.COM
Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap tiga nelayan yang hilang kontak di perairan utara Pulau Numfor, Papua, Jumat (17/7/2026). ANTARA/HO-Badan SAR Manokwari

jpnn.com - MANOKWARI - Sebanyak tiga nelayan hilang kontrak di perairan utara Pulau Numfor, Kabupaten Biak Numfor, Papua, masih belum ditemukan.

Tim SAR Gabungan melanjutkan operasi pencarian dan pertolongan terhadap tiga nelayan tersebut.

“Tim SAR Gabungan terus melakukan pencarian secara maksimal sesuai rencana operasi yang sudah disusun,” kata Kepala Kantor Badan SAR Manokwari Yefri Sabaruddin di Manokwari, Papua Barat, Jumat (17/7).

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Menurut Yefri, pihaknya menerima informasi hilangnya tiga nelayan melalui radiogram nomor 063/SAR-04/0726 dari Kantor SAR Biak pada Kamis (16/7) pukul 17.30 WIT.

Berdasarkan laporan yang diterima, kata Yefri, ketiga nelayan itu berangkat mencari ikan.

Terakhir mereka terlihat oleh seorang saksi pada Jumat (10/7) sekitar pukul 12.00 WIT di perairan utara Pulau Numfor.

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Namun, hingga Jumat (17/7) ketiga nelayan dimaksud, yaitu Saiful, Asri dan Armin, belum kembali.

Oleh karena itu, Kantor SAR Manokwari menggelar operasi pencarian dan pertolongan yang dimulai sejak pukul 07.00 WIT.

Sebanyak tiga nelayan yang dilaporkan hilang kontak di perairan utara Pulau Numfor, Papua, belum ditemukan. Tim SAR Gabungan terus bergerak.

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TAGS   Nelayan hilang kontak  Pulau Numfor  Papua  Tim Sar 
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