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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Obat Terbaik untuk Menurunkan Asam Lambung

Selasa, 14 Juli 2026 – 07:51 WIB
3 Obat Terbaik untuk Menurunkan Asam Lambung - JPNN.COM
Ilustrasi: Asam lambung. Dok. JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - ASAM lambung merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.

Kondisi ini bisa menimbulkan gejala mag, mulai dari perut mulas, kembung, mual, panas di dada (heartburn), hingga mulut terasa pahit.

Banyaknya gejala sekaligus penyebab yang mendasarinya, tentu membuat pilihan obat untuk asam lambung naik jadi sangat beragam.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Antibiotik (obat asam lambung akibat infeksi bakteri)

Sama seperti tugas antibiotik pada umumnya, sebagai salah satu obat untuk mengatasi asam lambung, antibiotik berguna untuk membunuh bakteri.

Contoh antibiotik sebagai obat asam lambung meliputi amoxicillin, klaritromisin, metronidazole, tetracycline dan levofloxacin.

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Jenis, dosis, lama waktu penggunaan antibiotik pun akan dipertimbangkan dengan baik oleh dokter.

2. Obat pelindung lapisan usus dan sistem pencernaan

Dalam beberapa kasus tertentu, dokter mungkin akan meresepkan obat yang berfungsi untuk melindungi lapisan usus dan sistem pencernaan.

Ada beberapa jenis obat yang bisa membantu menurunkan asam lambung dengan cepat dan salah satunya ialah H-2 receptor blockers dengan resep.

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TAGS   Asam Lambung  obat  Antibiotik  H-2 receptor blockers dengan resep 
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