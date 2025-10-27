3 Obat untuk Meredakan Kolesterol Tinggi

Senin, 27 Oktober 2025 – 08:33 WIB

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang terserang kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi jika tidak segera diatasi bisa berbahaya untuk kesehatan.

Untuk mengatasinya, ada berbagai obat penurun kolesterol yang bisa Anda konsumsi.

Ada beberapa obat-obatan yang bisa menjadi pilihan pengobatan untuk menurunkan kadar kolesterol yang terlalu tinggi.

1. Pengikat asam empedu (bile acid sequestrants)

Obat ini bekerja dengan mengurangi kadar asam empedu. Pasalnya, tubuh membutuhkan asam empedu dan membuatnya dengan cara mengurai kolesterol LDL.

Anda perlu ingat bahwa pengobatan untuk kolesterol yang satu ini dapat menimbulkan efek samping, misalnya konstipasi, perut kembung, rasa mual, rasa ingin buang angin, hingga heartburn atau sensasi terbakar pada dada.

2. Cholesterol absorption inhibitor

Golongan obat ini bekerja dengan cara mencegah kolesterol agar tidak diserap oleh usus.

Obat ini mungkin memiliki efek yang cukup baik dalam menurunkan kadar trigliserida dan meningkatkan kadar HDL di dalam darah.