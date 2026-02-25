Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Obat yang Aman Dikonsumsi Penderita Kolesterol Tinggi

Rabu, 25 Februari 2026 – 07:05 WIB
Obat-Obatan. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - BUKA puasa terkadang membuat Anda kalap mengonsumsi berbagai menu takjil.

Namun bagi Anda yang memiliki kolesterol tinggi, wajib waspada.

Mengonsumsi makanan seperti gorengan bisa meningkatkan kolesterol Anda.

Ada beberapa jenis obat-obatan yang bisa kamu gunakan untuk mengatasi kondisi kolesterol tinggi.

Penggunaan obat ini tergantung pada berbagai faktor, seperti faktor risiko individu, usia, kondisi kesehatan dan kemungkinan efek samping.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Bile acid sequestrants

Obat penurun kolesterol yang juga memiliki nama lain acid-binding agents ini bisa meluruhkan kolesterol pada usus.

Sama halnya dengan obat kolesterol pada umumnya, obat ini bisa menurunkan kadar LDL.

Ada beberapa jenis obat yang bisa membantu menurunkan kolesterol dengan cepat dan salah satunya ialah statin.

