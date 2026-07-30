3 Obat yang Ampuh Meredakan Pilek dengan Cepat
jpnn.com, JAKARTA - PILEK merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.
Pilek dan hidung tersumbat menjadi tanda-tanda dari adanya penyakit lain, seperti gejala flu atau penyakit pernapasan lainnya.
Nah, guna menyembuhkan berbagai gejala pilek, cara yang paling umum adalah dengan obat.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Cairan saline
Merasa tersiksa dengan ingus yang membuat kamu sulit bernapas lega?
Pakai cairan saline atau obat semprot hidung mungkin bisa membantu.
Anda bisa mendapatkan semprotan saline di apotek dan toko obat terdekat tanpa resep dokter.
Cairan saline tidak mengandung bahan kimia tambahan, maka kamu bisa menggunakannya kapan saja sesuai kebutuhan.