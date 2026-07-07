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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Obat yang Ampuh Meredakan Sakit Kepala dengan Cepat

Selasa, 07 Juli 2026 – 08:44 WIB
3 Obat yang Ampuh Meredakan Sakit Kepala dengan Cepat - JPNN.COM
Sakit kepala (Ilustrasi). Foto Nikolaenko/Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - SAKIT kepala merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.

Kadang, sakit kepala akibat kondisi medis tertentu atau yang sudah berlangsung lama butuh penanganan yang berbeda.

Namun secara umum, ada beberapa obat yang paling ampuh dan sering digunakan untuk meredakan sakit kepala.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Aspirin

Obat ini bekerja dengan menghalangi aktivitas enzim siklooksigenase-1 (COX-1) yang membentuk hormon prostaglandin, yaitu hormon yang membantu mengirimkan sinyal rasa sakit ke otak dan memicu peradangan.

Dengan minum aspirin, kadar prostaglandin bisa berkurang dalam tubuh dan rasa nyeri pun mereda.

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2. Ibuprofen

Obat ini tersedia dalam bentuk generik atau bermerek yang bisa dibeli di apotek secara bebas, dengan atau tanpa resep dokter.

Jenis obat ini pun bisa digunakan bersama aspirin dan naproxen atau obat-obatan analgesik, seperti celecoxib dan diclofenac untuk meredakan sakit.

Ada beberapa jenis obat yang bisa membantu meredakan sakit kepala dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja aspirin.

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TAGS   sakit kepala  obat  aspirin  Ibuprofen 
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