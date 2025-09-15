Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Obat yang Jangan Dikonsumsi Bersama Cuka Sari Apel

Senin, 15 September 2025 – 07:51 WIB
Ilustrasi cuka sari apel.Foto: iHerb

jpnn.com, JAKARTA - CUKA sari apel merupakan salah satu jenis herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Cuka apel secara tradisional telah digunakan untuk berbagai keperluan medis.

Namun, ada beberapa jenis obat yang tidak boleh bersama dengan cuka sari apel.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Diabetes dan Obat Penurun Gula Darah

Cuka sari apel bisa menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes.

Penelitian menunjukkan bahwa efek ini mungkin terjadi karena cuka sari apel memperlambat pengosongan lambung.

Cuka sari apel juga bisa meningkatkan kemampuan tubuh menyerap karbohidrat, yang selanjutnya memengaruhi kadar gula darah.

Mengonsumsi cuka sari apel dengan obat menurunkan gula darah bisa meningkatkan risiko hipoglikemia (gula darah rendah).

Ada beberapa jenis obat yang sebaiknya jangan dikonsumsi bersama dengan cuka sari apel dan salah satunya ialah tentu saja digoksin.

