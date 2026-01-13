Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

3 Opsi Penyelamatan Kebun Binatang Bandung

Selasa, 13 Januari 2026 – 16:31 WIB
3 Opsi Penyelamatan Kebun Binatang Bandung - JPNN.COM
Salah satu satwa di Kebun Binatang Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan pihaknya bersama Pemprov Jabar dan juga pemerintah pusat sedang membahas masa depan Kebun Binatang Bandung.

Pembahasan tersebut menyangkut konsep pengelolaan hingga fungsi kawasan kebun binatang ke depan.

Farhan mengatakan saat ini ketiga level pemerintahan masih intensif mendiskusikan arah kebijakan terbaik bagi Kebun Binatang Bandung.

Baca Juga:

"Kami bertiga, pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat sedang mendiskusikan masa depan Kebun Binatang ini. Apakah tetap menjadi kebun binatang dengan konsep seperti sekarang, dengan konsep yang berbeda, atau bahkan bukan kebun binatang," kata Farhan di Bandung, Selasa (13/1).

Dia menjelaskan, pembahasan tersebut memerlukan kehati-hatian karena menyangkut kewenangan lintas pemerintah.

Aset Kebun Binatang Bandung merupakan milik Pemerintah Kota Bandung, sedangkan pengawasan satwa dilindungi berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dan provinsi.

Baca Juga:

“Saat ini aset masih dijaga dan dikuasai 100 persen oleh pemerintah kota, sementara pengelolaannya disupervisi oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi. Satwa-satwa dilindungi merupakan titipan negara dan makanannya masih ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat,” tuturnya.

Farhan menegaskan, selama proses pembahasan berlangsung, Kebun Binatang Bandung tetap berfungsi sebagai ruang terbuka hijau (RTH) yang dapat diakses masyarakat dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku.

Pemkot Bandung buka opsi tutup operasional Kebun Binatang Bandung. Keputusan diambil dua bulan lagi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kebun Binatang Bandung  Kebun Binatang  Farhan  Pemkot Bandung  Pemprov Jabar 
BERITA KEBUN BINATANG BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp