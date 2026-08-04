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JPNN.com - Daerah

3 Orang Tewas dalam Kebakaran Rumah di Polman

Selasa, 04 Agustus 2026 – 08:10 WIB
3 Orang Tewas dalam Kebakaran Rumah di Polman - JPNN.COM
Kapolres Polewali Mandar Ajun Komisaris Besar Polisi Zaky Maghfur, saat meninjau lokasi kebakaran yang menewaskan tiga orang di Kelurahan Limboro, Kecamatan Limboro, Senin (3/8/2026). ANTARA/HO-Humas Polda Sulbar

jpnn.com - Polisi menyelidiki penyebab kebakaran rumah di Kelurahan Limboro, Polewali Mandar, Sulawesi Barat (Sulbar) yang mengakibatkan tiga orang tewas.

"Pemeriksaan terhadap para saksi, olah tempat kejadian perkara (TKP) serta langkah-langkah penyelidikan lainnya masih terus dilakukan," kata Kepala Polres Polewali Mandar (Polman) AKBP Zaky Maghfur, Senin (3/8/2026).

Tiga korban tewas ialah Mursalim (77), Nurmala (80) dan Ibnu Nurhalim (17).

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Kebakaran yang terjadi di Kelurahan Limboro, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polman pada Senin (3/8) siang sekitar pukul 11.30 WITA itu.

Selain tiga orang tewas, kebakaran juga menghanguskan satu rumah beserta dua unit sepeda motor.

Saat kebakaran terjadi, warga sekitar lokasi kejadian secara spontan berupaya memadamkan kobaran api dengan peralatan seadanya serta berusaha memberikan pertolongan kepada para penghuni rumah.

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Namun, kobaran api yang semakin membesar dan cepat menyebar sehingga upaya penyelamatan tidak dapat dilakukan.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan awal dan keterangan para saksi, api pertama kali terlihat dari bagian belakang rumah dan dengan cepat membesar hingga menghanguskan bangunan," ujar Zaky.

Polisi menyelidiki penyebab kebakaran rumah di Kelurahan Limboro, Polewali Mandar, Sulawesi Barat (Sulbar) yang mengakibatkan tiga orang tewas.

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TAGS   kebakaran  Tewas  meninggal dunia  Polres Polewali Mandar 
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