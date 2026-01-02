Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

3 Orang Tewas Diduga Keracunan di Warakas, 1 Pria Selamat

Jumat, 02 Januari 2026 – 15:29 WIB
Korban selamat yang diduga keracunan makanan mendapatkan perawatan setelah ditemukan warga di dalam kontrakan di kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/1/2026). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi.

jpnn.com - Personel Polres Metro Jakarta Utara masih menyelidiki kasus tiga orang tewas diduga akibat keracunan makanan di dalam rumah kontrakan di Jalan Warakas 5, Gang 10, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Jumat pagi.

Dalam peristiwa itu, satu korban lainnya selamat dan masih dalam perawatan petugas medis.

"Kami masih lakukan olah tempat kejadian dan identifikasi jasad korban," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Onkoseno Gradiarso Sukahar di Jakarta, Jumat (2/1/2026).

Ketiga korban itu terdiri dari dua perempuan dan satu anak laki-laki yang ditemukan meninggal dunia di dalam rumah kontrakan tersebut.

Sementara itu, satu korban selamat dan dibawa ke RSUD Koja untuk mendapatkan perawatan medis.

Korban yang meninggal dunia, yakni anak laki-laki berinisial AAB (13), perempuan berinisial SS (50) dan perempuan berinisial AAL (27).

Sementara korban yang selamat itu pria berinisial ASJ (22).

Menurut keterangan saksi, dia mengaku masih berpapasan dengan korban AAL pada Kamis (1/1) malam sekitar pukul 20.00 WIB.

