3 Orang Tewas Kecelakaan di Goa Gong Bali, 2 Anak-Anak, Begini Kejadiannya

Selasa, 02 Desember 2025 – 19:28 WIB

jpnn.com - Personel Kepolisian Resor Kota (Polresta) Denpasar, Bali menyebut tiga orang tewas akibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Goa Gong, tepatnya di depan Warung Bakso Genze, Simpang Gang Buahan, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali pada Selasa (2/11/2025).

Kasi Humas Polresta Denpasar Kompol I Ketut Sukadi mengatakan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi sekitar pukul 12.15 Wita.

Ketiga korban tewas di tempat dalam insiden itu ialah PH, RMH dan NMH.

Dua korban masih anak-anak, yakni RMH (pelajar SMP) dan NMH (pelajar TK).

Menurut keterangan Sukadi, kecelakaan tersebut melibatkan sebuah truk tangki bernomor polisi DK8286IQZ dengan dengan sepeda motor Honda DK 2750 IS.

Sukadi menjelaskan pada awalnya truk yang dikendarai sopir bernama TB bergerak dari arah Jimbaran menuju Desa Ungasan, Kuta Selatan menggunakan jalur Jalan Goa Gong.

Saat tiba di tempat kejadian perkara (TKP), tiba-tiba sepeda motor Honda Vario yang dikemudikan PH menyalip truk dari arah belakang di sebelah kanan.

Namun, tiba-tiba pengendara sepeda motor Honda Vario tersebut berhenti dan terpeleset, menghindari sebuah kendaraan Ford yang akan keluar dari Gang Buahan yang dikemudikan oleh IWBD.