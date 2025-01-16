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JPNN.com - Nasional - Hukum

3 Orang Tewas saat Bentrok Warga 2 Desa di Flores Timur, Pigai Kerahkan Tim

Senin, 20 Juli 2026 – 02:50 WIB
3 Orang Tewas saat Bentrok Warga 2 Desa di Flores Timur, Pigai Kerahkan Tim - JPNN.COM
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. ANTARA FOTO/Fauzan/kye

jpnn.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengerahkan jajaran Kantor Wilayah Kementerian HAM Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memantau bentrokan antarwarga yang terjadi di Adonara, Flores Timur.

Berdasarkan data sementara Kementerian HAM, bentrokan yang terjadi pada Sabtu (18/7/2026) tersebut mengakibatkan tiga orang tewas, dan puluhan rumah terbakar.

Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (19/7/2026), Menteri Pigai mengatakan bahwa pengerahan tim dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap penanganan konflik yang telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi.

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Pemantauan di lapangan bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi masyarakat pascakonflik, sekaligus mengidentifikasi langkah yang diperlukan dalam mendukung penyelesaian secara damai.

Pigai menyebut hasil pemantauan bakal menjadi bahan koordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh adat dan agama, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.

"Berdasarkan pengalaman menangani kasus di sana, kami menilai pendekatan melalui solusi budaya jauh lebih efektif daripada pemolisian," kata Pigai.

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Menurut dia, pendekatan berbasis budaya lebih efektif dibandingkan pendekatan yang hanya mengedepankan aspek penegakan hukum.

Dia menyebut pelibatan tokoh adat dan mekanisme penyelesaian yang hidup di tengah masyarakat mampu membangun kembali kepercayaan serta mencegah terjadinya konflik serupa di masa mendatang.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengerahkan memantau penanganan bentrok warga dua desa di Adonara, Flores Timur yang menewakan tiga orang.

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TAGS   Bentrok Warga  Adonara  Flores Timur  3 Orang Tewas  Konflik  Natalius Pigai  kementerian HAM 
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