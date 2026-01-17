Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

3 Pegawai KKP Berada di Pesawat ATR yang Hilang di Maros, Berikut Identitasnya

Sabtu, 17 Januari 2026 – 23:07 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (tengah) dan Direktur Utama PT Indonesia Air Transport Tri Adi Wibowo menyampaikan materi konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta, Sabtu (17/1/2026). Foto: Rizka Khaerunnisa

jpnn.com, JAKARTA - Tiga pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berada di pesawat ATR 42-500 dengan registrasi PK-THT yang hilang kontak di daerah Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Hal itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu malam (17/1).

“Dengan ini kami menyatakan prihatin. Kami terus terang sedih dan prihatin dan berdoa yang terbaik untuk para penumpang dan kru pesawat tersebut,” kata Menteri Trenggono.

Adapun identitas ketiga pegawai KKP tersebut:

1. Ferry Irawan dengan pangkat penata muda tingkat I dan jabatan analis kapal pengawas.

2. Deden Mulyana dengan pangkat penata muda tingkat I dengan jabatan pengelola barang milik negara.

3. Yoga Naufal dengan jabatannya operator foto udara.

Trenggono menyampaikan status pesawat, kru, dan penumpang sedang dilakukan pencarian atau search and rescue oleh Tim SAR Gabungan.

