3 Pelajar Hilang di Gunung Samak Ditemukan Tim SAR, Begini Kondisinya

jpnn.com - NATUNA - Sebanyak tiga pelajar yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Samak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, ditemukan Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP/SAR) Natuna. Ketiganya ditemukan dalam kondisi selamat di satu pondok dekat Teluk Rambut pada Jumat dini hari.

“Tiga pelajar SMP Negeri yang sebelumnya pergi memancing di hutan Gunung Samak berhasil ditemukan selamat oleh Tim SAR Gabungan,” kata Kepala Kantor SAR Natuna Abdul Rahman dikonfirmasi dari Natuna, Jumat (15/5).

Dia menjelaskan bahwa ketiga pelajar itu berpamitan kepada orang tua mereka untuk pergi memancing di kawasan Gunung Tanjung Samak pada Kamis (14/5) pagi. Namun, mereka tidak memberitahu akan bermalam di lokasi tersebut.

Karena hingga Kamis malam tidak ada kabar dan para pelajar belum kembali ke rumah, akhirnya dilaporkan ke Kantor SAR Natuna untuk dimohon bantuan pencarian.

Setelah menerima laporan, Kantor SAR Natuna segera berkoordinasi dengan berbagai pihak, di antaranya BPBD Kepulauan Anambas, Polres Kepulauan Anambas, Koramil setempat, Pramuka Peduli, Tagana, serta masyarakat untuk melakukan pencarian.

“Medan hutan yang terjal dan kondisi malam hari membuat tim memilih jalur laut menggunakan pompong nelayan untuk mencapai lokasi pencarian,” kata Rahman.

Dia menambahkan proses pencarian berlangsung cukup cepat berkat informasi dari masyarakat serta keputusan tim menggunakan jalur laut.

Rahman berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi masyarakat agar selalu memberitahu keluarga saat bepergian ke alam terbuka.