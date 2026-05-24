3 Pelaku Pembacokan Pengendara di Tangerang Tertangkap, Nih Barang Buktinya

jpnn.com - Polisi menangkap tiga tersangka pelaku pembacokan terhadap dua orang remaja pengendara motor saat melintas di flyover Taman Cibodas Kota Tangerang, Banten, baru-baru ini.

Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Raden Muhammad Jauhari menyebut ketiga pelaku berinisial MH, DP, dan GR.

Ketiganya ditangkap setelah polisi melakukan penyelidikan intensif melalui rekaman CCTV dan penelusuran lintasan pelaku usai kejadian yang ramai di media sosial tersebut.

"Kami tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kekerasan jalanan dan geng motor yang meresahkan masyarakat. Seluruh pelaku yang terlibat akan kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku," kata Kombes Raden, Minggu (24/5/2026).

Dia menjelaskan peristiwa pembacokan terjadi pada Rabu (13/5) pukul 01.00 WIB. Saat itu dua orang korban yakni Syarif Hidayat dan Dimas Ramdani sedang melintas menggunakan sepeda motor usai perjalanan dari Jakarta menuju Tangerang.

Saat di kawasan Cimone, keduanya sempat bersitegang dengan kelompok pemotor lain di jalan raya. Meski korban memilih menghindar, para pelaku justru diduga mengejar hingga ke lokasi kejadian di Fly Over Taman Cibodas.

"Korban dikejar beberapa pelaku menggunakan dua sepeda motor. Setibanya di lokasi flyover, korban langsung diserang menggunakan senjata tajam," katanya.

Akibat serangan brutal itu, salah satu korban mengalami enam luka bacok di bagian punggung dan paha, sementara korban lainnya mengalami luka serius di bagian punggung hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit.