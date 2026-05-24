Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

3 Pelaku Pembacokan Pengendara di Tangerang Tertangkap, Nih Barang Buktinya

Minggu, 24 Mei 2026 – 17:00 WIB
3 Pelaku Pembacokan Pengendara di Tangerang Tertangkap, Nih Barang Buktinya - JPNN.COM
Barang bukti pembacokan terhadap dua orang remaja saat melintas di flyover Taman Cibodas Kota Tangerang. ANTARA/HO-Polres Metro Tangerang Kota

jpnn.com - Polisi menangkap tiga tersangka pelaku pembacokan terhadap dua orang remaja pengendara motor saat melintas di flyover Taman Cibodas Kota Tangerang, Banten, baru-baru ini.

Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Raden Muhammad Jauhari menyebut ketiga pelaku berinisial MH, DP, dan GR.

Ketiganya ditangkap setelah polisi melakukan penyelidikan intensif melalui rekaman CCTV dan penelusuran lintasan pelaku usai kejadian yang ramai di media sosial tersebut.

Baca Juga:

"Kami tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kekerasan jalanan dan geng motor yang meresahkan masyarakat. Seluruh pelaku yang terlibat akan kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku," kata Kombes Raden, Minggu (24/5/2026).

Dia menjelaskan peristiwa pembacokan terjadi pada Rabu (13/5) pukul 01.00 WIB. Saat itu dua orang korban yakni Syarif Hidayat dan Dimas Ramdani sedang melintas menggunakan sepeda motor usai perjalanan dari Jakarta menuju Tangerang.

Saat di kawasan Cimone, keduanya sempat bersitegang dengan kelompok pemotor lain di jalan raya. Meski korban memilih menghindar, para pelaku justru diduga mengejar hingga ke lokasi kejadian di Fly Over Taman Cibodas.

Baca Juga:

"Korban dikejar beberapa pelaku menggunakan dua sepeda motor. Setibanya di lokasi flyover, korban langsung diserang menggunakan senjata tajam," katanya.

Akibat serangan brutal itu, salah satu korban mengalami enam luka bacok di bagian punggung dan paha, sementara korban lainnya mengalami luka serius di bagian punggung hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Polisi menangkap tiga tersangka pelaku pembacokan terhadap dua orang remaja pengendara motor saat melintas di flyover Taman Cibodas Kota Tangerang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pembacokan  Tangerang  flyover Taman Cibodas  Ditangkap  Kombes Raden Muhammad Jauhari 
BERITA PEMBACOKAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp