3 Pelaku Pembunuhan di Kei Besar Sudah Tertangkap, Korban Dihabisi Pakai Gunting

Kamis, 23 April 2026 – 09:27 WIB

jpnn.com - Personel Kepolisian Resor Maluku Tenggara (Polres Malra) menangkap tiga terduga pelaku pembunuhan seorang pria di Ohoi Bombay, Kecamatan Kei Besar. Ketiganya berinisial IR, TO, dan BB.

"Terduga pelaku diamankan kurang dari 24 jam setelah insiden yang menewaskan Deizen Berty Lutur (29)," ujar Kabid Humas Polda Maluku Kombes Rositah Umasugi di Ambon, Rabu (22/4/2026).

Kombes Rositah menjelaskan peristiwa itu terjadi pada Selasa (21/4) sekitar pukul 09.30 WIT di ruas Jalan Bukit Indah (Ave Maria), saat korban berboncengan dengan saksi, Imanuel Lutur, menuju Polsek Elat.

Korban ditemukan meninggal dunia dengan luka tusukan di bagian leher kiri, diduga akibat serangan menggunakan senjata tajam berupa gunting.

Dia menyebut awalnya korban dan saksi berpapasan dengan tiga terduga pelaku yang kemudian berbalik arah dan mengikuti korban.

Menurut dia, salah satu terduga pelaku sempat mencoba menyerang saksi menggunakan gunting, namun berhasil dihindari.

Korban kemudian turun dari sepeda motor, sementara saksi melarikan diri.

Dari jarak sekitar 15 meter, saksi melihat korban dikeroyok sebelum akhirnya korban melarikan diri ke arah hutan.