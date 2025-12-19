Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

3 Pelaku Perburuan Ilegal di Taman Nasional Komodo Resmi Tersangka

Jumat, 19 Desember 2025 – 14:25 WIB
3 Pelaku Perburuan Ilegal di Taman Nasional Komodo Resmi Tersangka - JPNN.COM
Para petugas gabungan Kemenhut dan Polri melakukan penyelaman mengamankan barang bukti di kapal milik pelaku perburuan ilegal di kawasan TN Komodo, Minggu (14/12/2025). ANTARA/HO-Kemenhut

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyatakan tiga pelaku perburuan ilegal di kawasan Taman Nasional Komodo telah ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan tersangka itu dilakukan setelah tim gabungan Balai Gakkum Jawa Bali Nusa Tenggara Kemenhut, Balai Taman Nasional Komodo, Korpolairud Baharkam Mabes Polri, Direktorat Polisi Perairan Polda NTT, Polres Manggarai Barat, dalam sebuah operasi penegakan hukum berhasil mengamankan tiga pelaku perburuan ilegal, Minggu (14/12).

Tim gabungan berhasil menggagalkan upaya kelompok pemburu liar yang diduga kerap memburu satwa dilindungi, khususnya rusa, di kawasan TN Komodo.

Baca Juga:

Saat disergap, kelompok pemburu berupaya melarikan diri dengan kapal kayu.

Setelah peringatan lisan serta tembakan peringatan tidak diindahkan para pelaku, kontak senjata terjadi.

Petugas mengejar pelaku hingga akhirnya tim gabungan mengaankan tiga orang, AB, AD dan Y, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Juga:

Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehuatan Dwi Januanto Nugroho mengatakan penindakan terhadap perburuan liar merupakan komitmen Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Wamenhut Rohmat Marzuki melindungi keberagaman hayati yang ada di kawasan konservasi.

“Kami tidak hanya bertindak tegas terhadap pelaku, tetapi juga terus mengungkap jejaring yang terlibat dalam praktik ilegal ini, termasuk peredaran senjata rakitan dan amunisi yang digunakan dalam perburuan liar," kata Dwi Januanto dalam pernyataan yang dikonfirmasi dari Jakarta, Jumat (19/12).

Tiga pelaku perburuan ilegal di Taman Nasional Komodo resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Perburuan Ilegal  Taman Nasional Komodo  kemenhut  kontak tembak  Tersangka 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp