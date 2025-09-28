3 Pencuri Menyatroni Rumah Anggota TNI, Ini yang Terjadi

Minggu, 28 September 2025 – 02:22 WIB

jpnn.com - Aksi pencurian dengan kekerasan menimpa seorang anggota TNI berinisial JS (37), di Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan.

Polisi dari Polres Jayawijaya sedang mengusut kasus pencurian dan kekerasan atau curas tersebut.

Personel Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Jayawijaya juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah Jalan Irian Wamena, tepatnya di lorong depan Tongkonan.

Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satriya Bimantara mengatakan dari hasil pemeriksaan awal diketahui para pelaku berjumlah tiga orang.

Pelaku pencuri itu berusaha mengambil sepeda motor milik korban dengan cara merusak pagar kos yang hanya dikaitkan dengan besi pengait.

Nah, saat para pelaku beraksi, korban yang seorang tentara memergoki mereka.

"Saat korban keluar rumah, salah satu pelaku langsung melakukan kekerasan dengan mengayunkan parang hingga mengenai tangan korban," ujar Kapolres.

Begitu mendapat perlawanan dari korban, para pelaku langsung kabur tanpa membawa barang curian.