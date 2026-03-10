Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

3 Penggawa Persib Dipanggil Timnas, Hodak Singgung 1 Nama Lagi yang Pantas Dilirik

Selasa, 10 Maret 2026 – 12:50 WIB
3 Penggawa Persib Dipanggil Timnas, Hodak Singgung 1 Nama Lagi yang Pantas Dilirik - JPNN.COM
Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam dalam pertandingan melawan Persija Jakarta. Foto: Persib.

jpnn.com - BANDUNG - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) merilis daftar skuad sementara Tim Nasional Indonesia untuk FIFA Series 2026.

Pemanggilan pemain ini yang kali pertama dilakukan John Herdman sejak dia ditunjuk menjadi pelatih Timnas Indonesia pada Januari 2026 lalu.

Dari daftar 41 pemain yang dipanggil, ada tiga penggawa Persib Bandung yang ikut terpilih. Mereka ialah Marc Klok, Beckham Putra, dan Eliano Reijnders. 

Baca Juga:

Thom Haye tak masuk dalam daftar panggilan dikarenakan sanksi setelah insiden pada laga putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 saat Indonesia menghadapi Irak di Arab Saudi pada Oktober 2025. 

Pelatih Persib Bojan Hodak buka suara soal pemanggilan anak asuhnya ke Timnas Indonesia. Menurut dia, John Herdman sudah lama memantau ketiga pemain itu, terutama ketika Persib berlaga di ACF Champions League Two (ACL 2).

Marc Klok, Beckham Putra, dan Eliano Reijnders yang memang sudah jadi pemain reguler timnas era sebelumnya pun, kini kembali mendapat kesempatan. 

Baca Juga:

"Saya rasa ketiga pemain itu memang layak (mendapat panggilan),” kata Hodak di Bandung, Selasa (10/3).

“Pelatih timnas beberapa bulan terakhir mereka memantau pemain kami terutama pada laga AFC yang mana ini pertandingan internasional, ini terbilang berat,"  tambahnya.

Pelatih Persib Bojan Hodak menilai pemain ini juga layak dipanggil untuk bergabung dengan Timnas Indonesia era John Herdman.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Indonesia  Persib Bandung  Bojan Hodak  Teja Paku Alam 
BERITA TIMNAS INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp