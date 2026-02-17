Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Pengobatan Alami untuk Atasi Sakit Gigi dengan Cepat

Selasa, 17 Februari 2026 – 04:27 WIB
3 Pengobatan Alami untuk Atasi Sakit Gigi dengan Cepat
Minyak cengkeh. Foto: organicfacts

jpnn.com, JAKARTA - SAKIT gigi merupakan salah satu masalah kesehatan yang bisa menyerang siapa saja.

Sakit gigi bisa membuat Anda menghentikan aktivitas yang sedang Anda jalani.

Namun apa pun penyebabnya, ngilu yang dirasakan biasanya tidak cuma membuat susah makan dan minum, tetapi juga sampai merambat ke kepala.

Anda bisa coba beberapa obat sakit gigi alami atau herbal ini sebelum pergi ke dokter.

1. Bawang putih

Bawang putih merupakan salah satu pengobatan alami yang bekerja meredakan rasa nyeri dengan membunuh bakteri penyebab infeksi gigi.

Cara memanfaatkan bawang putih sebagai obat sakit gigi tradisional sangat mudah.

Kamu bisa mengunyah bawang putih mentah selama beberapa menit di sisi mulut yang giginya nyut-nyutan.

Ada beberapa pengobatan alami yang bisa membantu mengobati sakit gigi dengan cepat dan salah satunya menggunakan cengkeh.

sakit gigi  pengobatan alami  daun jambu merah  cengkeh 
