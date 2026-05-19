3 Pengobatan Alami untuk Redakan Migrain
jpnn.com, JAKARTA - MIGRAIN merupakan salah satu jenis sakit kepala yang menyakitkan.
Migrain merupakan kondisi neurologis kronis kambuhan yang bisa muncul sewaktu-waktu.
Nah selain dengan minum obat migrain, ada juga pengobatan alami yang bisa Anda coba untuk mengurangi gejala-gejalanya.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Minyak esensial
Minyak esensial yang biasa digunakan sebagai obat migrain alami adalah minyak lavender.
Minyak lavender dipercaya dapat membantu mengatasi stres, kecemasan, dan juga sakit kepala.
Studi kecil yang diterbitkan oleh European Neurology menemukan bahwa minyak lavender juga mampu membantu mengurangi tingkat keparahan sakit kepala migrain pada sebagian orang.
2. Jahe
Jahe tergolong sebagai obat herbal atau tradisional karena mampu meredakan mual yang disebabkan oleh gejala migrain.