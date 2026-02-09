3 Penyebab Utama Persija Bertekuk Lutut di Depan Arema FC
Senin, 09 Februari 2026 – 08:07 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta mendominasi penguasaan bola dalam laga melawan Arema FC pada pekan ke-20 Super League di Stadion Gelora Bung Karno, Minggu (8/2) malam.
Namun, Persija mandul, tak bisa mencetak gol.
Sementara itu, Arema FC menjebol gawang tuan rumah dua kali; brace Gabi Costa.
Pelatih Persija Mauricio Souza pun kecewa.
Target tiga poin dari Arema FC untuk menjaga jarak aman Persija di Top 4 klasemen Super League pun tak tercapai.
Dari pernyataan Souza di halaman Persija, setidaknya ada tiga penyebab utama kekalahan Macan Kemayoran dari Singo Edan Arema FC.