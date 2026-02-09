Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

3 Penyebab Utama Persija Bertekuk Lutut di Depan Arema FC

Senin, 09 Februari 2026 – 08:07 WIB
Suporter Persija Jakarta. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta mendominasi penguasaan bola dalam laga melawan Arema FC pada pekan ke-20 Super League di Stadion Gelora Bung Karno, Minggu (8/2) malam.

Namun, Persija mandul, tak bisa mencetak gol.

Sementara itu, Arema FC menjebol gawang tuan rumah dua kali; brace Gabi Costa.

Pelatih Persija Mauricio Souza pun kecewa.

Target tiga poin dari Arema FC untuk menjaga jarak aman Persija di Top 4 klasemen Super League pun tak tercapai.

Dari pernyataan Souza di halaman Persija, setidaknya ada tiga penyebab utama kekalahan Macan Kemayoran dari Singo Edan Arema FC.

Lihatlah klasemen Super League setelah Persija vs Arema FC menutup pekan ke-20. Anda harus percaya.

