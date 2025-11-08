Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Pernyataan Hamish Daud Soal Gosip dengan Sabrina Alatas

Sabtu, 08 November 2025 – 05:55 WIB
3 Pernyataan Hamish Daud Soal Gosip dengan Sabrina Alatas - JPNN.COM
Aktor Hamish Daud di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (6/11). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Hamish Daud memberi sejumlah tanggapan setelah dirinya dituduh berselingkuh dengan chef bernama Sabrina Alatas.

Pertama, dia membantah dan mengatakan Sabrina Alatas merupakan teman baik sejak lama.

“Itu teman saya sudah 10 tahun dan keluarganya baik banget,” kata Hamish Daud di Polres Metro Jakarta Selatan baru-baru ini.

Baca Juga:

Kedua, pria yang dalam proses perceraian dari Raisa itu heran dengan gosip perselingkuhan dirinya dan Sabrina Alatas.

Menurut Hamish Daud, rumor tersebut bermula dari unggahan proyek arsitektur di platform Pinterest.

“Saya, kan, di bidang arsitek sudah 15 tahun sebelum saya di dunia hiburan. Jadi, saya cuma diajak bantu kasih masukan kreatif,” bebernya.

Baca Juga:

Ketiga, presenter berusia 45 tahun itu tidak tahu siapa yang menyebarkan gosip tersebut di media sosial.

Hamish Daud khawatir rumor yang beredar bisa berdampak terhadap keluarga.

Aktor Hamish Daud memberi tanggapan setelah dirinya dituduh berselingkuh dengan chef bernama Sabrina Alatas. Dia membantah dan mengatakan....

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hamish Daud  Kasus Hamish Daud  Raisa dan Hamish Daud  Raisa cerai 
BERITA HAMISH DAUD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp