Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

3 Personel Damkarmat Terluka Saat Padamkan Kebakaran Pabrik Sandal

Kamis, 29 Januari 2026 – 19:17 WIB
3 Personel Damkarmat Terluka Saat Padamkan Kebakaran Pabrik Sandal - JPNN.COM
Damkarmat Medan melakukan proses pemadaman pabrik sandal di Medan terbakar ANTARA/Anggi Luthfi Panggabean

jpnn.com - MEDAN - Sebanyak tiga personel Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan, Sumatera Utara, terluka saat bertugas memadamkan kebakaran di pabrik sandal.

"Ada petugas tergores dan terkilir dan sesak," ujar Pelaksana Tugas Kepala Damkarmat Medan Wandro di Medan, Kamis (29/1).

Wandro memastikan tiga personel yang mengalami luka tersebut telah mendapatkan perawatan dan kondisi kembali normal.

Baca Juga:

"Sudah dapat perawatan dan sudah aman," ungkapnya.

Wandro mengatakan proses pemadaman kebakaran pabrik tersebut melibatkan sebanyak 150 personel yang berasal dari markas komando dan unit pelaksana tugas.

Menurut dia, api dipadamkan setelah dilakukan proses penyiraman sejak Selasa (27/1) pukul 22.00 WIB dengan menggunakan 20 unit mobil pemadam. "Sudah padam pagi tadi sekitar jam empat dini hari," sebut dia.

Baca Juga:

Selain luka, Wandro mengatakan tidak ada korban jiwa pada peristiwa nahas tersebut.

Dugaan penyebab kebakaran, kata dia, masih dalam penyelidikan pemangku kebijakan terkait. (antara/jpnn)

Tiga personel Damkarmat terluka saat memadamkan kebakaran yang terjadi di pabrik sandal di Medan.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kebakaran  Pemadam Kebakaran  kebakaran pabrik sandal  Medan 
BERITA KEBAKARAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp