3 Pesaing Berat Persib Bandung Menang, Kapten Klok Berkata

jpnn.com - BANDUNG - Borneo FC Samarinda, Persija Jakarta, dan Malut United memberikan tekanan tersendiri kepada Persib Bandung di pekan ke-18 Super League.

Empat tim tadi penghuni Top 4 klasemen, hanya Persib yang belum merumput pekan ini.

Borneo FC mengalahkan Persis Solo 1-0, Persija Jakarta menang dari Madura United 2-0, dan Malut United melibas Persik Kediri 4-0.

Persib akan menjamu PSBS Biak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (25/1) malam.

Kapten Persib Marc Klok ingin timnya tak mengendurkan fokus.

"Ini akan menjadi pertandingan penting buat kami. Putaran kedua sudah dimulai dan tim lain (tiga pesaing) menang. Kami mau melanjutkan tren positif. Semua pemain sudah kembali, semua sudah fit, punya semangat buat untuk melanjutkan liga pada putaran kedua. Ini laga pertama yang mau kami menangi,” kata Klok.

Pergerakan klub-klub Super League jendela transfer Januari pun mendapat perhatian dari Klok.

"Saya di sini (liga) sudah sembilan tahun dan di setiap musim itu putaran kedua selalu beda kalau dibandingkan putaran pertama. Karena banyak pemain yang diganti, pelatih diganti, jadi, itu biasa," tuturnya.