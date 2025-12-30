3 Pilihan Makanan Kaya Protein yang Baik untuk Tubuh
jpnn.com, JAKARTA - PROTEIN merupakan salah satu nutrisi yang diperlukan tubuh agar bisa menjalan fungsinya dengan baik.
Protein memiliki kemampuan untuk mengurangi rasa lapar dan menjaga kestabilan gula darah.
Anda bisa mendapatkan protein dengan rutin mengonsumsi beberapa makanan ini.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Wafel Protein Tinggi
Wafel menyediakan 5 gram protein per sepertiga cangkir sajian kering.
Tambahkan satu sendok bubuk protein whey seberat 20 gram ke sajian kering sebelum mencampurnya dengan cairan.
Kamu tidak memerlukan telur, tetapi mungkin harus menambahkan lebih banyak air untuk mendapatkan kekentalan yang diinginkan.
Setelah wafel renyah, taburi dengan satu sendok makan selai kacang alami dan sirup maple untuk pemanis.