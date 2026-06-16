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3 Podium di Jepang Jadi Modal Kuat AHRT Menatap ARRC Indonesia

Selasa, 16 Juni 2026 – 09:18 WIB
3 Podium di Jepang Jadi Modal Kuat AHRT Menatap ARRC Indonesia - JPNN.COM
Pembalap AHRT Irfan Ardiansyah di ARRC Jepang. Foto: ahrt

jpnn.com, JAKARTA - Astra Honda Racing Team (AHRT) membawa pulang tiga podium dari putaran ketiga Asia Road Racing Championship (ARRC) 2026 di Mobility Resort Motegi, Jepang, 13-14 Juni.

Hasil itu menjadi modal positif bagi tim Indonesia sebelum tampil di seri berikutnya di Mandalika.

Dua podium disumbangkan Irfan Ardiansyah yang tampil sebagai pembalap pengganti Muhammad Badly Ayatullah di kelas Asia Production (AP) 250.

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Irfan finis kedua pada race pertama setelah bersaing ketat dengan rombongan terdepan.

Lalu, kembali mengamankan posisi runner-up di race kedua lewat manuver agresif pada lap-lap akhir.

Finis di Motegi membuat Irfan kini mengoleksi 51 poin dan naik ke posisi keenam klasemen sementara AP250.

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Rekan setimnya, Rheza Danica Ahrens, juga tampil kompetitif.

Berangkat dari posisi ke-13 pada race pertama, Rheza mampu merangsek ke depan dan finis di urutan kelima.

Astra Honda Racing Team (AHRT) membawa pulang tiga podium dari putaran ketiga Asia Road Racing Championship (ARRC) 2026 di Motegi, Jepang, 13-14 Juni

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TAGS   AHRT  Pembalap Indonesia  ARRC Mandalika  Astra Honda Racing Team  Asia Road racing championship  ARRC Indonesia 
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