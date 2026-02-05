Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Ramuan Alami untuk Mengatasi Asam Urat yang Menyakitkan

Kamis, 05 Februari 2026 – 04:48 WIB
Teh hijau. Foto: Health

jpnn.com, JAKARTA - ASAM urat merupakan salah satu penyakit yang menyerang sendi tubuh.

Untuk mengatasi asam urat, ada beberapa ramuan alami yang bisa Anda coba.

Diketahui, penyakit sendi akibat asam urat adalah penyakit yang bisa timbul akibat peningkatan kadar asam urat dalam darah yang melebihi ambang batas.

Baca Juga:

Jika sudah melebihi batas normal, asam urat tidak akan bisa larut kembali dalam darah.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Teh hijau

Teh hijau mengandung banyak polifenol yang bekerja sebagai antioksidan pencegah serangan asam urat.

Baca Juga:

Selain itu, teh hijau juga mengandung vitamin C dan vitamin E yang bermanfaat bagi penderita asam urat.

Riset oleh universitas Michigan menunjukkan bahwa teh hijau mengandung senyawa yang disebut epigallocatechin-3-gallate (EGCG) yang mencegah produksi molekul penyebab inflamasi dan kerusakan sendi pada pasien asam urat.

Ada beberapa jenis ramuan alami yang bisa membantu mengatasi asam urat dengan cepat dan salah satunya ialah daun salam.

TAGS   asam urat  ramuan alami  Jahe  daun salam 
