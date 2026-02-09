3 Rekomendasi Buah yang Wajib Anda Konsumsi Saat Sarapan

jpnn.com, JAKARTA - SARAPAN merupakan hal yang wajib kita lakukan setiap pagi.

Departemen Pertanian AS menyarankan untuk menambahkan buah-buahan dan sayuran pada setiap waktu makan, termasuk sarapan.

Usahakan untuk mengonsumsi sekitar dua hingga tiga porsi buah setiap hari.

Baca Juga: 8 Makanan Kaya Kandungan Protein yang Cocok Dikonsumsi Saat Sarapan

Satu porsi buah mencakup satu cangkir buah utuh atau satu cangkir jus buah 100 persen.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Pisang

Pisang merupakan salah satu buah sumber pati resistan terbaik, karbohidrat sehat yang tahan terhadap pencernaan.

Baca Juga: 4 Manfaat Buah Bit yang Bikin Kaget

Penelitian telah menemukan bahwa pati resistan memperbaiki kadar gula darah setelah makan dan meningkatkan rasa kenyang.

"Potong-potong dan tambahkan ke sereal atau oatmeal. Ini akan menambah rasa manis alami, jadi tidak memerlukan gula tambahan," kata ahli gizi terdaftar yang berbasis di New York, Erica Giovinazzo, MS, RDN.