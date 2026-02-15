Close Banner Apps JPNN.com
Lifestyle - Kesehatan

3 Rekomendasi Obat Terbaik untuk Mengatasi Bekas Jerawat yang Mengganggu

Minggu, 15 Februari 2026 – 04:04 WIB
3 Rekomendasi Obat Terbaik untuk Mengatasi Bekas Jerawat yang Mengganggu - JPNN.COM
Ilustrasi wajah berjerawat. Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - JERAWAT merupakan salah satu masalah kulit yang menyerang siapa saja.

Untuk mengatasi bekas jerawat, Anda bisa menggunakan beberapa jenis obat yang tersedia di apotek.

Pemilihan kandungan obat-obatan perlu dilakukan secara jeli agar masalah noda jerawat bisa teratasi.

Tak perlu lagi dilanda dilema, kamu bisa melakukan pengobatan mandiri agar noda jerawat bisa hilang segera.

Ada beberapa pilihan obat untuk menyembuhkan bekas jerawat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Niacinamide

Niacinamide hadir dalam obat gel penghilang bekas jerawat yang membandel.

Pada prosesnya, niacinamide secara efektif menyingkirkan bekas jerawat dengan cara menerangkan bagian kulit yang gelap akibat hiperpigmentasi.

Ada beberapa jenis obat yang bisa membantu mengatasi bekas jerawat dengan cepat dan salah satunya ialah niacinamide.

