3 Rekomendasi Obat untuk Penderita Asam Urat

jpnn.com, JAKARTA - ASAM urat merupakan salah satu penyakit yang menyerang sendi tubuh Anda.

Asam urat terjadi akibat Anda sering mengonsumsi makanan yang tinggi kandungan purin.

Oleh karena itu, pengobatan asam urat umumnya diberikan dalam dua bagian utama, yaitu untuk mengobati serangan asam urat yang mendadak, serta mencegah serangan pada waktu berikutnya.

Berikut nama obat-obatan yang dinilai paling ampuh, baik dibeli di apotek, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID)

Beberapa obat NSAID generik untuk mengobati asam urat bisa Anda temukan di apotek, seperti ibuprofen atau naproxen.

Jenis obat ini bisa mempersingkat waktu serangan, terutama jika dikonsumsi dalam 24 jam pertama ketika serangan terjadi.

2. Steroid

Jenis obat ini umumnya diberikan saat kamu mengalami serangan asam urat akut, dan tidak boleh digunakan untuk jangka panjang.

Bentuknya bisa berupa pil atau tablet yang diminum dalam beberapa hari atau suntikan langsung ke area sendi yang terkena.