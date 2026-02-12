Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Rekomendasi Suplemen untuk Meningkatkan Daya Tahan Tubuh

Kamis, 12 Februari 2026 – 04:53 WIB
3 Rekomendasi Suplemen untuk Meningkatkan Daya Tahan Tubuh - JPNN.COM
Ilustrasi suplemen. Foto: vanhoadoanhnghiepvn

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai cara yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh.

Salah satunya ialah dengan mengonsumsi suplemen. Suplemen akan lebih efektif jika dikombinasikan dengan gaya hidup sehat.

Apa saja suplemen yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh?

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Quercetin

Suplemen pertama yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh ialah quercetin.

Antioksidan dikenal memiliki peran penting dalam melawan penyakit musiman seperti flu.

Baca Juga:

Quercetin bisa menjadi sumber antioksidan yang sangat berguna bagi tubuh.

Senyawa alami ini, yang terdapat dalam berbagai buah, sayur, dan biji-bijian, memiliki sifat antioksidan yang kuat.

Ada beberapa jenis suplemen yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan salah satunya ialah tentu saja quercetin.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   suplemen  daya tahan tubuh  quercetin  bawang putih 
BERITA SUPLEMEN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp