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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Rekomendasi Vitamin untuk Mengatasi Insomnia

Senin, 27 Juli 2026 – 08:39 WIB
3 Rekomendasi Vitamin untuk Mengatasi Insomnia - JPNN.COM
Ilustrasi vitamin C (ANTARA/Shutterstock)

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang mengalami insomnia karena berbagai hal. Mulai dari stres, masalah keuangan, dan lainnya.

Insomnia bisa mendatangkan bahaya yang tidak baik untuk kesehatan tubuh Anda.

Ada banyak cara mengatasi insomnia. Salah satunya adalah mengonsumsi vitamin dan mineral tertentu untuk mengatasi kurang tidur.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Vitamin B kompleks

Penelitian pada tahun 2019 membuktikan bahwa vitamin B kompleks bisa Anda konsumsi untuk membantu mengatasi insomnia.

Bahkan, kombinasi antara vitamin B1, B2, B6 dan B12 dapat meningkatkan kualitas tidur.

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Hal ini terjadi karena mengonsumsi vitamin B kompleks bisa membantu mengurangi frekuensi, intensitas, dan durasi dari kram kaki yang muncul pada malam hari.

2. Vitamin D

Anda akan mendapatkan banyak sekali manfaat untuk kesehatan jika mengonsumsinya.

Ada beberapa jenis vitamin yang bisa membantu mengatasi insomnia dan salah satunya ialah tentu saja vitamin B kompleks.

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TAGS   Vitamin  Insomnia  Vitamin D  Vitamin C 
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