Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

3 Remaja Bawa Celurit di Karawang Diamankan Polisi

Minggu, 14 September 2025 – 08:13 WIB
3 Remaja Bawa Celurit di Karawang Diamankan Polisi - JPNN.COM
Ilustrasi polisi mencegah tawuran. Foto Ilustrasi polisi. Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Tim Polres Karawang mengamankan tiga remaja yang membawa senjata tajam jenis celurit.

Para remaja tersebut diduga akan melakukan tawuran di sekitar jalan Interchange Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Kasi Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan di Karawang mengatakan penggagalan aksi tawuran yang diduga akan dilakukan sekelompok remaja itu dilakukan personel Dalmas Polres Karawang yang sedang patroli di sekitar jalan Interchange Karawang Barat.

Baca Juga:

Pada Sabtu dini hari sekitar pukul 03.10 WIB, personel Dalmas Polres Karawang yang sedang berpatroli melihat segerombolan anak keluar dari arah Kampung Budaya sambil membawa senjata tajam.

Kemudian petugas langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan satu kendaraan bermotor yang di tumpangi tiga orang.

"Sebelum diamankan, para remaja sempat mengacungkan senjata tajam kepada pengendara yang berpapasan, sehingga membuat resah pengguna jalan," ujarnya.

Baca Juga:

Polisi lantas mengamankan tiga remaja yang kedapatan membawa senjata tajam berupa celurit untuk tawuran itu.

Selain itu ada juga dari tiga remaja itu yang membawa sebuah stik golf.

Tiga remaja yang kedapatan membawa celurit dan mengacungkannya kepada pengendara diamankan polisi dari Polres Karawang. Mereka diduga hendak tawuran.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Remaja  Celurit  tawuran  Karawang  Polres Karawang 
BERITA REMAJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp