Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

3 Remaja Pembuat Konten Pocong Diamankan Polisi di Terowongan Rel Kereta Api

Kamis, 28 Mei 2026 – 21:01 WIB
3 Remaja Pembuat Konten Pocong Diamankan Polisi di Terowongan Rel Kereta Api - JPNN.COM
Sejumlah remaja pembuat konten pocong diamankan di Polres Sragen, Kamis. (ANTARA/HO-Humas Polda Jateng)

jpnn.com - Tim Polres Sragen mengamankan tiga remaja pembuat konten pocong yang dinilai meresahkan masyarakat.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto menyebut ketiga remaja itu diamankan di terowongan rel KA sekitar Pasar Bunder Sragen oleh petugas Satuan Intelkam Polres Sragen.

"Petugas sedang melakukan patroli dan memantau aktivitas di di media sosial," kata dia, Kamis (28/5/2026).

Baca Juga:

Dari hasil pemeriksaan, ketiga remaja tersebut membuat konten tentang "pocong jadi-jadian" yang disiarkan secara langsung melalui media sosial.

Menurut dia, dalam aksinya para remaja itu membuat rekaman video di sejumlah lokasi, seperti Stadion Taruna dan Alun-Alun Sasono Langen Putro.

Ketiga remaja yang diamankan tersebut masing-masing RA (17), RG (17), dan JS (17) yang masing-masing berperan menggunakan kostum pocong maupun merekam video.

Baca Juga:

Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan motif tindak pidana lainnya.

Kepolisian terus melakukan pembinaan dan patroli siber untuk mengantisipasi hal serupa terulang.

Polisi mengamankan tiga remaja pembuat konten pocong yang dinilai meresahkan masyarakat di terowongan rel kereta api sekitar Pasar Bunder Sragen.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   konten pocong  Sragen  polres sragen  Remaja 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp